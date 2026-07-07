Auch was die geopolitische Lage angeht, bleiben die Anlegerinnen und Anleger vorsichtig gestimmt. Zuletzt hatten Berichte über weitere Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus aufhorchen lassen. Zu diesen Angriffen blieb vieles im Unklaren. Die dadurch für die weltweite Rohöl-Versorgung gestiegene Unsicherheit liess den Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent zuletzt wieder über die Marke von 73 US-Dollar anziehen. Für Aufmerksamkeit sorgte auch der Nato-Gipfel in der Türkei, der am Dienstag startete.