Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag den zweiten Handelstrag in Folge im Minus geschlossen. Die Gewinnmitnahmen nach dem Rally seit November gingen damit weiter. Insgesamt verlief der Handel ohne grössere Neuigkeiten in ruhigen Bahnen. Dabei konnte der Schweizer Leitindex lange keine einheitliche Richtung finden. Nach einer negativen Eröffnung drehte der SMI zunächst leicht ins Plus und schwankte danach lange um die Nulllinie herum. Im späten Handel schwenkte er dann aber klar in den negativen Bereich ein. Auch die entgegen dem Trend vergleichsweis starken defensiven Index-Schwergewichte vermochten nur bedingt zu stützen.

18.12.2023 18:15