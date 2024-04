Neben dem schwelenden Nahostkonflikt bzw. der Angst vor einer Eskalation stand vor allem die US-Zinsentwicklung im Fokus. Der Markt müsse sich endgültig darauf einstellen, dass es erst nach dem Sommer zu einer ersten Zinssenkung kommen könnte, sagte ein Händler. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vortag gesagt, es werde voraussichtlich länger dauern, bis man mit Blick auf die Inflation wieder Zuversicht an den Tag legen könne. Es sei angemessen, der Geldpolitik mehr Zeit zu geben, damit diese ihre Wirkung entfalte. «Der Juni als Termin für eine Zinssenkung ist wohl abgesagt», so der Händler. Derzeit werden für 2024 noch zwei Zinssenkungen erwartet. «Es waren einmal sechs.»