So fiel das Wachstum in den Vereinigten Staaten im zweiten Quartal leicht stärker aus als ursprünglich erwartet aus. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen ausserdem weniger als prognostiziert. Und die Ölpreise blieben auf ihrem hohen Niveau. Dafür ist die Inflation in Deutschland im September mit 4,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 gesunken. Ökonomen hatten mit einer etwas höheren Inflation gerechnet. Entscheidend für die Geldpolitik ist laut Experten, ob sich der Trend der zurückgehenden Inflationsraten fortsetzt. «Am Markt schaut man, wo die Zinsen in Amerika hingehen und wie die Konjunkturdaten ausfallen. Je nachdem schwappen die Indizes mal rauf, mal runter», sagte ein Händler. Insgesamt sei der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. Unterstützung lieferten die Kursgewinne an den US-Börsen.