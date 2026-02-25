Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation vom Vorabend hatte derweil die Erwartungen an den Märkten nicht erfüllt. Beobachter bemängelten zu wenig konkrete neue Informationen zu Zöllen, Trump habe sich stattdessen vor allem auf die Innenpolitik konzentriert. Mit Spannung warteten die Anleger derweil auf die am späten Abend an der US-Börse anstehenden Resultate des «KI-Champions» Nvidia.