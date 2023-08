Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag in einer wenig bewegten Sitzung etwas fester geschlossen. Dabei verlief das Geschäft bei eher dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Die Anleger seien wieder vorsichtiger geworden, nachdem die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus von den durchwachsenen US-Inflationsdaten einen Dämpfer erhalten hätten, kommentierte ein Händler. Da die Inflation weiterhin über dem Zielwert der US-Notenbank Fed liege, stellten sich die Marktteilnehmer die Frage, ob es nun noch zu einer Zinspause bis zum Jahresende kommt oder nicht. Weitere Hinweise könnten am Mittwoch die so genannten Fed Minutes liefern. Doch derzeit hätten es die Zentralbanker wohl nicht sehr eilig, die Zinsen zu senken, hiess es weiter.

14.08.2023 18:15