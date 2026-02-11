In den USA wurden im Januar 130'000 Stellen geschaffen und damit rund doppelt so viele wie erwartet. Gleichzeitig ging die Arbeitslosigkeit überraschend zurück. Aus Sicht der US-Notenbank Fed seien die Abwärtsrisiken für den Arbeitsmarkt damit zumindest weniger akut, hiess es bei Ökonomen: Eine Zinssenkung in den nächsten Monaten sei nun unwahrscheinlich geworden. Bei den Einzeltiteln standen Vermögensverwaltungsbanken im Fokus der Spekulationen wegen möglicher disruptiver Auswirkungen von KI.