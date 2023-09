Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit moderaten Verlusten beendet. Der Leitindex SMI bewegte sich dabei den ganzen Tag etwas unter Vortagesschluss mit leicht abnehmender Tendenz gegen Handelsende. Händler sprachen von einem eher ruhigen Geschäft mit teil etwas zufälligen Kursbewegungen auf Ebene Einzeltitel, wobei die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten klar der Höhepunkt des Tagesgewesen seien. Allzu viel bzw. allzu viel liess sich aus den Daten allerdings nicht lesen. Die meisten Analysten interpretierten die Daten derart, dass die US-Notenbank Fed in den nächsten Wochen wohl keine neue Zinserhöhung vornehmen werde. Allerdings gab es weitere Daten, die eine solche eher nicht ausschliessen: So hat sich die Stimmung in der US-Industrie im August stärker als erwartet aufgehellt und die Bauinvestitionen stiegen im Juli stärker als erwartet.

01.09.2023 18:15