Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag etwas fester beendet. Am Nachmittag standen in den USA wichtige - weil für die Geldpolitik mitentscheidend - Makro-Daten auf der Agenda. Die Inflation hat sich in den USA im November, wie von Ökonomen zuvor erwartet, auf 3,1 Prozent von 3,2 Prozent im Vormonat zurückgebildet. Die seit Ende Oktober andauernde Aufwärtsbewegung des Schweizer Leitindizes SMI könnte sich damit fortsetzen, kommentierte ein Händler. «Die Angst, Performance zu verpassen, bleibt eine der Hauptantriebskräfte momentan an den Märkten.»

12.12.2023 18:15