Daher würden die Anleger weiterhin glauben, dass das Fed die Zinsen in diesem Jahr tatsächlich senken kann und wird, hiess es am Markt. «Der Trend geht in die richtige Richtung», sagte ein Händler. Dass dies eine harzige Geschichte werden würde, überrasche nicht. Zudem lasse der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung erkennen. Die Beschäftigungszahlen waren im Februar zwar erneut höher als erwartet, doch wurden die Zahlen der beiden Vormonate nach unten korrigiert. Die Zahlen dämpften nun zwar die Erwartungen auf eine Zinssenkung vor der Jahresmitte, meinte ein Analyst. Dennoch gingen weiterhin viele Anleger davon aus, dass im Juni die lang ersehnte Wende in der Geldpolitik kommen werde.