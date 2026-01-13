Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für den Dezember boten derweil kaum Überraschungspotenzial. Wegen des «Shutdowns» seien sie aber auch schwierig zu interpretieren, hiess es im Markt. Insgesamt zeige sich aber, dass der grosse Inflationsschub aufgrund der höheren Zölle bislang ausgeblieben sei, so ein Ökonom: Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, habe die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen.