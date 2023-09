In den USA ist die Jahresteuerung im August mit 3,7 Prozent zwar etwas stärker angestiegen als von Ökonomen erwartet, die um die Preisentwicklung von Nahrungsmitteln und Energie bereinigte Kernteuerung jedoch schwächte sich überraschend deutlich ab. Das sei für die Börse eine gute Nachricht, hiess es in Marktkreisen. Schliesslich orientiere sich die US-Notenbank Fed in ihren geldpolitischen Beratungen stärker an der Kernteuerung. Das wird das Fed in einer Woche tun. «Die Inflationsdaten stützen die These einer Zinspause», so ein anderer Händler. Zunächst diskutieren aber am Donnerstag die Währungshüter in Europa über weitere Zinsschritte.