Die Schweizer Aktienbörse ist am Dienstag um die Nulllinie herumgependelt. Nach einem leichten Plus zur Eröffnung, fiel der Gesamtmarkt ins Minus. Das Auf und Ab hielt den ganzen Handelstag über an. Einerseits kam tendenziell Gegenwind von den negativen Konjunkturdaten grosser Wirtschaftsnationen. Andererseits zogen die grossen Börsen in Amerika an. Allerdings blieben entscheidende Signale aus. Nach jüngsten geldpolitischen Äusserungen von Seiten der US-Notenbank herrsche nun aber wieder ein Stück weit Ernüchterung, hiess es im Handel.

07.11.2023 18:15