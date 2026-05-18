Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Montag nach einem schwachen Start am Ende leicht fester abgeschlossen. Hatten zunächst wachsende Sorgen vor einer erneuten Eskalation im Nahost-Konflikt die Ölpreise in die Höhe getrieben und die Aktien unter Druck gesetzt, drehte sich das Geschehen an den Finanzmärkten in der zweiten Handelshälfte mit der Hoffnung auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Allerdings bleibt die Lage an den Börsen weiterhin von grosser Unsicherheit geprägt, wie Händler festhielten. So richtig hätten sich die Anlegerinnen und Anleger zu Wochenbeginn nicht aus der Deckung gewagt.