Zudem hielten sich Anleger vor dem Wochenende zurück. So könne man nie wissen, welche Entscheidungen US-Präsident Donald Trump in der handelsfreien Zeit treffen werde, sagte ein Händler. Am Samstag sollen nun die Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Pakistan beginnen. Der Ausgang der Gespräche ist ungewiss, da die Positionen der Parteien recht weit auseinanderklaffen. Zudem befinden sich die Länder seit Jahrzehnten in einem intensiven Konflikt, was nicht gerade vertrauensbildend sei. Die Gespräche bereiten «den meisten Anlegern etwas Unbehagen», hiess es in einem Kommentar.