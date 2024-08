Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag in roten Zahlen geschlossen. "Es läuft nicht so viel. Der Handel ist fast eingeschlafen, sagte ein Händler. Insgesamt waren die Volumina tief. Kein Rückenwind kam aus Übersee, wo die beiden grossen Börsen um die Nulllinie herum pendelten. Der Einfluss der geopolitischen Spannungen habe zwar wieder nachgelassen. Aber die Anleger hielten sich vor dem am Mittwochabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalsergebnis des KI-Chip-Herstellers Nvidia zurück.