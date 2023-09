Der Schweizer Aktienmarkt hat den ersten Handelstag der Woche mit einem Minus abgeschlossen. Im frühen Handel dominierten zunächst noch die positiven Signale im Markt. So hatte laut Händlern etwa der jüngste Arbeitsmarktbericht aus den USA die Hoffnungen genährt, dass die US-Notenbank Fed demnächst eine Zinspause einlegen könnte. Auch wurden die asiatischen Märkte durch erste Entspannungssignale in Bezug auf die Immobilienkrise in China beflügelt, was auch die hiesigen Aktien teilweise stützte. Im Verlauf des Handels baute der SMI die anfänglichen Gewinne aber wieder vollständig ab und rutschte im späten Handel schliesslich noch klar ins Minus. Zusätzlich belasteten auch die defensiven Schwergewichte den SMI überproportional stark. Insgesamt sei der Handel aber eher in ruhigen Bahnen verlaufen, war von Händlern zu hören, so fehlte es etwa an grösseren Unternehmensneuigkeiten. Auch die Volumen waren vergleichsweise tief.

04.09.2023 18:15