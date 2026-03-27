Der Iran-Krieg war auch am Freitag das bestimmende Thema. Eine Entspannung des Konflikts zeichnete sich aber immer noch nicht ab, auch wenn US-Präsident Donald Trump am Vortag die Frist für potenzielle Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur um zehn Tage verlängert hatte. Ansonsten gingen die Angriffe der USA und Israels auf den Iran unvermindert weiter. Der israelische Verteidigungsminister hatte sogar eine Ausweitung angekündigt. Auch der Iran attackierte weiterhin Ziele rund um den Persischen Golf.