Nachdem in den USA die Märkte am Vortag wegen «Thanksgiving» geschlossen und praktisch keine Firmennachrichten vorhanden waren, hätten die Impulse gefehlt, hiess es Marktkreisen. Und am Berichtstag wurde an der Wall Street wegen des Feiertags nur am Vormittag (Ortszeit) gehandelt. So änderte sich am sehr ruhigen Verlauf des Handelstages auch am Nachmittag nach der Publikation des US-Einkaufsmanagerindex PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen nichts mehr.