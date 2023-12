Beobachter gaben sich zudem wieder zurückhaltender bezüglich der Erwartungen, dass es in den USA in den kommenden Jahr zu mehreren starken Zinssenkungen und einer «weichen Landung» der Wirtschaft kommen werde. Diese Hoffnungen hatten in den vergangenen Wochen die Aktienmärkte weltweit angetrieben. Neue Konjunkturdaten beeinflussten den Handel kaum. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als von Ökonomen erwartet gestiegen. Die Daten deuten auf eine gewisse Abschwächung des zuletzt immer noch robusten US-Arbeitsmarktes hin.