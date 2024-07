Die ansonsten gedämpfte Stimmung wurde unter anderem mit Umschichtungen aus den europäischen in die US-Märkte erklärt. Investoren folgten damit der Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Politik eines möglichen neuen US-Präsidenten Donald Trump und wollten so die damit verbundenen Risiken für den Welthandel umgehen, so ein Kommentator. Andere Marktteilnehmer verwiesen zudem auf eine Zurückhaltung der Investoren vor der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB).