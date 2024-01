Viele Investoren zeigten sich im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen in den USA zurückhaltend, nachdem die Tech-Euphorie die US-Märkte zuletzt zu neuen Rekordhochs geführt hat, hiess es im Markt. Weiterhin beschäftige zudem das Thema Zinspolitik die Anlegerinnen und Anleger. Am Dienstag hatte die Bank of Japan ihre sehr lockere Zinspolitik bestätigt, allerdings auch eine mögliche Zinswende angedeutet. In den Fokus rückt zudem nun die Zinssitzung der EZB vom Donnerstag.