Am Nachmittag sorgten Berichte über einen neuen Entwurf zu einem Friedensabkommen für einen kurzfristigen Kurssprung. Gemäss iranischen Staatsmedien sollten der Iran die Handelsschifffahrt durch die Strasse von Hormus innerhalb von 30 Tagen wieder auf das Vorkriegsniveau anheben und die USA ihre Militärkräfte abziehen. Die USA dementierten daraufhin allerdings diese Angaben.