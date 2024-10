Mit heftigen Abgaben gingen Logitech (-6,5 Prozent) aus dem Handel, nachdem die Titel am Morgen noch im Plus gestartet waren. Der PC-Zubehörhersteller präsentierte in der Nacht auf Dienstag durchzogene Zahlen für sein zweites Quartal. Beim Betriebsgewinn hätten Analysten auf eine positive Überraschung gehofft, wurde am Markt bemängelt. Auch der Ausblick sei trotz einer Erhöhung teils noch unter den Erwartungen ausgefallen.