Der Schweizer Aktienmarkt ist ohne klare Richtung in den ersten Handelstag des neuen Börsenjahres 2025 gestartet. Der Leitindex SMI hat am Freitag immer wieder die Vorzeichen gewechselt. Am Schluss ging der SMI mit einem leichten Plus aus dem Handel. Für etwas Rückenwind sorgten die festeren US-Börsen. Dagegen notierten die anderen grossen Handelsplätze Europas, die schon am gestrigen Berchtoldstag wieder ins neue Jahr gestartet waren, teils deutlich im Minus.