Nach wie vor stünden die Notenbanken und Zinsen im Fokus. Denn die Währungshüter hatten zuletzt die laut Händlern doch etwas gar übertriebenen Zinssenkungshoffnungen am Markt wieder gedämpft, nachdem sie diese vor dem Vorjahresende noch befeuert hatten. Die schwache Konjunktur in Europa, wo sich die Unternehmensstimmung auf niedrigem Niveau nur leicht verbesserte, spreche eher für eine baldige Zinssenkung der EZB, sagte ein Händler. Dennoch wird keine Änderung beim anstehenden Entscheid erwartet. Auch vom Fed, das kommende Woche den Zinsbeschluss bekannt gibt, wird noch keine Zinssenkung erwartet. Dies auch, weil die US-Wirtschaft laut jüngsten Daten weiterhin gut läuft. Derweil will die Bank of China die Geldpolitik lockern, um so der schwächelnden Wirtschaft unter die Arme zu greifen.