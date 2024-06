Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag fester geschlossen. Nach dem Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) legte der Leitindex SMI zunächst deutlich zu, fiel am Nachmittag ins Minus, drehte aber kurz vor Handelsschluss mit Eröffnung der US-Börsen wieder klar ins Plus. Die Stimmung war freundlich, allerdings belasteten die Indexschwergewichte sowie die Luxusgüterwerte hierzulande etwas. Die Zinssenkung der SNB - die Währungshüter senkten den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent - war bereits weitgehend eingepreist. Rund die Hälfte der Analysten hatte damit gerechnet, vor allem weil der Schweizer Franken zuletzt stark aufgewertet hatte. Die britische Notenbank hielt den Leitzins vor den anstehenden Neuwahlen ebenso stabil wie die norwegischen Notenbanker. Weitere Impulse waren am Berichtstag rar, erst am Nachmittag meldeten sich die US-Börsen aus der Feiertagspause zurück.