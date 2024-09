Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag in einer von massiven Kursverlusten geprägten Woche erneut tiefrot abgeschlossen. Das Geschäft war von einem Auf und Ab geprägt: Der Leitindex SMI startete zunächst klar tiefer, rückte dann nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts am frühen Nachmittag ins Plus, ehe schwache US-Indizes auch den SMI zurück wieder ins Minus zogen. Ökonomen sprachen von mehr oder weniger soliden Daten, die für die Zinswende in den USA sprächen. Kurz vor dem Wochenende hätten aber viele Investoren Gewinne ins Trockene gebracht, hiess es am Markt.