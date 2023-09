Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach dem gehaltenen Wochenbeginn im Minus geschlossen, wobei der Leitindex SMI wieder unter die Marke von 11'000 Punkten gefallen ist. Weiterhin lasteten die Sorgen um die Zinsentwicklung auf der Stimmung der Anleger, gleichzeitig nähmen auch wieder die Befürchtungen um die weltweite Konjunktur zu, wie es am Markt hiess. Trotz der Signale, dass sich der Zinserhöhungszyklus der Zentralbanken dem Ende zuneige, befürchteten die Investoren, dass die Zinsen noch für längere Zeit auf einem erhöhten Niveau bleiben würden, so ein Marktökonom.

26.09.2023 18:15