Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag kaum vom Fleck gekommen. Der Leitindex SMI ging am Abend leicht fester aus dem Handel, nachdem er sich fast den ganzen Handelstag in engen Spannen um den Vortagesschluss bewegt hatte. Vor den Zinsentscheidungen der kommenden Woche in den USA und der Eurozone hätten sich die Anleger vorsichtig verhalten, hiess es am Markt. Zudem gaben die Halbjahresberichte der Unternehmen auch am Freitag wieder ein durchzogenes Bild ab.

21.07.2023 18:15