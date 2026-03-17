Die leichte Aufwärtsbewegung habe hauptsächlich damit zu tun, dass es wieder etwas Bewegung im blockierten Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus gebe, sagte ein Marktbeobachter. Zudem würde die Israelis offenbar vorankommen bei ihrem strategischen Ziel eines Regimewechsels im Iran, indem sie weitere Führungsfiguren getötet hätten. Dies nähre die leise Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs.