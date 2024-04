Die jüngsten Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten haben die Finanzmärkte auch am Freitag fest im Griff gehalten. Nach einem schwachen bzw. von grosser Verunsicherung geprägten Start beruhigten sich die Gemüter allerdings wieder und der Leitindex SMI stieg bis Handelsschluss deutlich in die Gewinnzone. Grund für die anfängliche Schwäche war ein mutmasslich von Israel gegen Iran geführter Vergeltungsschlag auf die Angriffe vom vergangenen Wochenende. Dies hatte die Angst vor einem Flächenbrand in der Region mit weltweit ungewissen Folgen geschürt.