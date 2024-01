Gemäss dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung sehen die US-Notenbanker zwar den Leitzins im laufenden Zyklus auf oder nahe seinem Höchststand. «Die erlösenden Worte hinsichtlich einer baldigen Zinswende waren dagegen zum Leidwesen der Anleger nicht zu lesen», meinte ein Marktkommentator. In den Fokus rückte zudem der am Freitag in den USA anstehende «Job Report». Die am Donnerstag publizierten Daten zum Stellenwachstum in der US-Privatwirtschaft und zu den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe deuteten auf einen robusten Arbeitsmarkt in den USA hin. Für die Zinsentscheidungen des Fed ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt ein zentraler Punkt.