Gleichzeitig nahmen die Anleger den weiteren Anstieg der Ölpreise recht gelassen. Zwar verteuerte sich das Fass der Nordölsorte Brent gegenüber dem Vortag um 2,9 Prozent auf 111,46 Dollar. Aber das war schon immerhin weniger als noch am Mittag, als der Ölpreis mit 112,70 Dollar den höchsten Stand seit gut drei Wochen erreicht hatte. Das «schwarze Gold» reagierte auch kaum auf den Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem Bündnis Opec+.
Der bereits für Freitag geplante Schritt dürfte eine entscheidende Wende in der bisherigen Funktion und Schlagkraft dieses Zusammenschlusses bringen, erklärte ein Marktbeobachter. Der Preis alleine sei nicht so entscheidend, denn es gebe keine Versorgungsknappheit, sagte ein anderer Händler: «Das Ganze wird nicht so heiss gegessen wie gekocht.»
SMI etwas tiefer
Der SMI schloss den Handel nur leicht im Minus (-0,13 Prozent) bei 13'147,94 Punkten ab. Dabei waren die Verlierer leicht in der Überzahl.
Der SMIM für die mittelgrossen Werte beendete das Geschäft 0,55 Prozent tiefer auf 2939,30 Punkten und der breite SPI um 0,20 Prozent im Minus bei 18'537,94 Stellen. Auch internationale Indizes wie der Dax (-0,2 Prozent) oder der CAC40 (-0,5 Prozent) verzeichneten Abgaben, während die Wall Street zu Europaschluss uneinheitlich tendierte.
Schwergewichte zeigen Richtung
Die Musik im Leitindex SMI spielten die drei Schwergewichte, allen voran Novartis: Der Basler Pharmakonzern hatte am Morgen enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, was für einen Fehlstart der Aktie an der Schweizer Börse mit einem deftigen Minus von gut 5 Prozent sorgte. Am Nachmittag begann die Novartis-Aktie allerdings die Verluste immer mehr abzuschütteln und drehte schliesslich in die Gewinnzone (+0,6 Prozent).
Im Sog von Novartis wurden auch die Titel der Konkurrentin Roche (PS -0,03 Prozent) nach oben gezogen. Nestlé (-0,05 Prozent) schlossen dagegen hauchdünn im Minus, nachdem sie lange im grünen Bereich notiert hatten.
An der Spitze der Verlierer im SMI standen Partners Group (-1,9 Prozent). Nach der KI-Euphorie vom Vortag, die in den USA bei Nvidia und anderen Chipherstellern für Kursrekorde gesorgt hatte, kam es nun am heutigen Dienstag zur Ernüchterung an der technologielastigen Nasdaq. Händler erklären sich dies mit KI-Vorbehalten in Sachen OpenAI und Oracle.
Dies schlug auch auf Schweizer Techwerte durch. VAT (-2,0 Prozent), Comet (-2,0 Prozent) oder Temenos (-0,4 Prozent) standen auf den Verkaufslisten der Investoren. Ebenfalls aus den Depots gekippt wurden Galderma (-3,2 Prozent), ABB (-1,6 Prozent), Lonza und Sonova (je -1,2 Prozent).
Grösste Gewinner im SMI waren Logitech (+1,7 Prozent) und Kühne+Nagel (+1,5 Prozent). Auch UBS (+0,4 Prozent) rückten vor den anstehenden Zahlen vor. Die Versicherer Zurich (+0,6 Prozent), Swiss Re und Helvetia Baloise (je +0,5 Prozent) zogen ebenfalls an.
Zahlen und Kommentare sorgen für Bewegung
Auch in den hinteren Reihen sorgten Unternehmensnachrichten und Analystenkommentare für Bewegung. Im breiten Markt brachen Bucher (-4,7 Prozent) ein. Der Agrartechniker hatte für das erste Quartal rückläufige Umsätze und Bestellungen gemeldet, und zudem belasteten hohe Preise für Diesel und Dünger das Sentiment.
Deutlich im Minus waren auch Avolta (-4,5 Prozent) nach einer Herabstufung durch die UBS. Die Analysten verwiesen auf steigende Risiken für die Reisebranche infolge hoher Ölpreise und Kapazitätskürzungen bei Airlines.
Auf der anderen Seite drehten die Titel des Biopharmaunternehmens Santhera (+1,0 Prozent) nach Zahlen ins Plus, während Idorsia (+4,8 Prozent) kräftig anzogen. Der Star waren allerdings die Titel des Verpackungsherstellers SIG (+12,8 Prozent) nach überzeugenden Quartalszahlen. Auch die bestätigten Finanzziele wirkten wie eine Beruhigungspille, so ein Marktbeobachter.
jb/ls
(AWP)