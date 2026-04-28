Gleichzeitig nahmen die Anleger den weiteren Anstieg der Ölpreise recht gelassen. Zwar verteuerte sich das Fass der Nordölsorte Brent gegenüber dem Vortag um 2,9 Prozent auf 111,46 Dollar. Aber das war schon immerhin weniger als noch am Mittag, als der Ölpreis mit 112,70 Dollar den höchsten Stand seit gut drei Wochen erreicht hatte. Das «schwarze Gold» reagierte auch kaum auf den Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und dem Bündnis Opec+.