An den Ölmärkten war zum Ende des europäischen Handels einiges los. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent rutschte innert Kürze von 109 US-Dollar auf unter 104 Dollar ab, ehe er sich wieder in Richtung 106 Dollar bewegte. Für das tiefere Preisniveau war die gestiegene Hoffnung auf einen Frieden im Nahen Osten verantwortlich. Gerüchte von pakistanischer Seite, dass eine Einigung zwischen den USA und dem Iran kurz vor Abschluss stehe, befeuerten dies. Und es gab zudem Gerüchte, wonach US-Präsident Donald Trump von einem baldigen Frieden gesprochen haben soll.