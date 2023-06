Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Donnerstag nach einem negativen Auftakt die Verluste im Tagesverlauf eingegrenzt und schliesslich gar knapp im Plus geschlossen. Der Fokus der Märkte lag auf den Entscheiden mehrerer Notenbanken, allen voran der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Diese erhöhte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,75 Prozent. "Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten", betonte SNB-Chef Thomas Jordan. Trotzdem erwarteten mehrere Ökonomen, dass der Zins-Peak in der Schweiz nahe ist.

22.06.2023 18:15