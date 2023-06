Die Blicke richteten sich in der Folge ins portugiesische Sintra, wo die Chefs der weltweit wichtigsten Zentralbanken miteinander über Geldpolitik sprachen. Dabei machte US-Notenbankchef Jerome Powell klar, dass das Fed noch nichts von Zinssenkungen wissen will: Er schliesse keine Option aus, erklärte er vor den Medien. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte schon am Vortag im Rahmen der Veranstaltung die Märkte auf eine weitere Anhebung der Leitzinsen in der EU im Juli eingestellt.