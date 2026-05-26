Die Schweizer Börse ist nach dem Pfingstwochenende freundlich in die verkürzte Handelswoche gestartet. Nachdem Märkte wie jene in Deutschland oder in Frankreich das Geschäft an Pfingstmontag - von der Hoffnung auf einen baldigen Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran beflügelt - deutlich höher abgeschlossen hatten, zog der Leitindex SMI am Dienstag mit steigenden Notierungen nach. Allerdings konnte er die Gewinne aus dem frühen Geschäft nicht verteidigen und schloss den Handel nur moderat höher ab. Scharmützel in der Strasse von Hormus sorgten unter den Börsianern für Verunsicherung.