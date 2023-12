Von den Hoffnungen auf deutliche Zinssenkungen, die die Märkte in den USA am Vortag noch getrieben hatten, ist laut Händlern ausserdem vieles schon vorweggenommen. Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich am Mittwoch ebenfalls zunächst kaum mehr bewegt. Vorsichtige Händler verweisen auf den CNN-Gier-Index, der die Phase «Extreme Greed» erreicht habe. Auch der SMI-Volatilitätsindex befinde sich mit rund zehn Punkten nur wenig über seinen Tiefstständen, was auf einen «überkauften» Markt hindeute. «Wir stehen möglicherweise an einem Wendepunkt», so ein Marktteilnehmer. Denn die Aktienbörse nehme eine positive Wirtschaftsentwicklung vorweg, während die Zinserwartungen einen konjunkturellen Einbruch signalisierten.