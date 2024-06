Die Beschlüsse der EZB seien keine Vorab-Bindung an einen künftigen Zinspfad, kommentierte der Asset Manager Bantleon. Denn die EZB will datenabhängig von Sitzung zu Sitzung entscheiden. «Weitere geldpolitischen Lockerungen sind wahrscheinlich, aber nicht sicher», so Bantleon. Einige Kommentare zum Zinsschritt fielen kritisch aus, weil die Teuerung im Währungsraum zuletzt wieder angezogen hatte. Die Inflation könne rasch wieder steigen, es sei Vorsicht geboten. Nach der EZB rückt nun der monatliche US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag in den Fokus. Laut dem ADP-Bericht vom Vortag hat die US-Privatwirtschaft im Mai weniger Stellen geschaffen als erwartet. Und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen höher aus als erwartet. Dies schüre wieder einmal Zinssenkungshoffnungen, hiess es.