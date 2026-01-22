Der SMI hat am Donnerstag nach vier Tagen mit Verlusten in Folge wieder zugelegt. Vor allem die Entspannung um den Grönlandkonflikt liess die Märkte durchatmen. US-Präsident Donald Trump hatte die angedrohten Zölle für diverse EU-Staaten wieder abgesagt und es zeichnet sich ein Kompromiss ab. Trump machte damit seinem Spitznamen als «TACO Man» («Trump always chickens out») wieder alle Ehre, heisst es in diversen Kommentaren. Die Abkürzung ist inzwischen zu einem geflügelten Wort an den Märkten geworden, um die oft nur kurzlebigen Drohungen des US-Präsidenten zu beschreiben. Nach einer sehr positiven Eröffnung ging zunächst ein Teil der Gewinne im Nachmittagshandel wieder verloren. Mit der Eröffnung der US-Börsen sprang der Hoffnungsfunke dann wieder auf die hiesigen Märkte über. Auch andere europäischen Märkte erholten sich teils noch deutlicher vom doch nur kurzen Zollschock.