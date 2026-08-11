Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Am Morgen kletterte der Leitindex SMI auf einen neuen Rekordstand, rutschte dann allerdings wegen der Verhärtung der Fronten im Iran-Krieg ins Minus. Als es dort dann wieder Zeichen der Entspannung gab, stiess der SMI am Nachmittag wieder ins Plus vor. Dann wurde die Schweizer Börse wegen des Tauchers der Pharma-Schwergewichte zu Handelsschluss aber endgültig in die roten Zahlen gedrückt.