Die Schweizer Börse hat am Mittwoch nach einem weitgehend richtungslosen Verlauf schwächer geschlossen. Insgesamt verlief das Geschäft ruhig, wie es am Markt hiess. Man stehe immer noch am Jahresanfang: Üblicherweise fliesse dann immer viel Geld in die Märkte. «Doch auch Investoren, die üblicherweise sehr aktiv sind, machen momentan nicht viel», so ein Händler.

07.02.2024 18:15