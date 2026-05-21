Viele Marktteilnehmer zeigten sich allerdings zurückhaltend. «Ich würde das gerne glauben, aber mal ehrlich: Wie oft haben wir das schon gehört?», kommentierte ein Analyst. Im Tagesverlauf sorgten zudem Berichte für Unruhe, wonach der Iran angereichertes Uran von nahezu waffenfähiger Qualität im eigenen Land behalten will - ein zentraler Streitpunkt in den Friedensverhandlungen mit den USA. In der Folge zogen auch die Ölpreise wieder an.