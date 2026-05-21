Viele Marktteilnehmer zeigten sich allerdings zurückhaltend. «Ich würde das gerne glauben, aber mal ehrlich: Wie oft haben wir das schon gehört?», kommentierte ein Analyst. Im Tagesverlauf sorgten zudem Berichte für Unruhe, wonach der Iran angereichertes Uran von nahezu waffenfähiger Qualität im eigenen Land behalten will - ein zentraler Streitpunkt in den Friedensverhandlungen mit den USA. In der Folge zogen auch die Ölpreise wieder an.
Für einen Stimmungsdämpfer sorgten auch die am Vormittag publizierten Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, die im Umfeld des Iran-Kriegs den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren erreichten. Marktteilnehmer hatten mit einer Stabilisierung gerechnet. Besonders schwach zeigte sich die Stimmung bei den Dienstleistern, die unter den kriegsbedingt höheren Lebenshaltungskosten litten. Keinen Schub erhielten die Börsen auch von den Quartalszahlen des KI-Chip Riesen Nvidia.
Der SMI schloss den Handel 0,35 Prozent im Plus bei 13'446,43 Punkten. Damit konnte der Schweizer Leitindex trotz der geopolitischen Unsicherheit den achten Handelstag in Folge zulegen. Nicht zuletzt dank Unterstützung der SMI-Schwergewichte entwickelte er sich am Donnerstag erneut besser als weitere europäische Börsenplätze: Sowohl der deutsche Leitindex Dax (-0,3 Prozent) wie auch der französische CAC 40 (-0,4 Prozent) schlossen im Minus.
Der SMIM mit den mittelgrossen Schweizer Werten ging am Donnerstag derweil ebenfalls mit einem Minus von 0,66 Prozent auf 1984,24 Zähler aus dem Handel, während der breite SPI den Handelstag mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 18'973,12 Punkten beendete.
Zu den Tagesgewinnern unter den Bluechips gehörten einige zyklische Titel wie die Aktien des Bauchemieunternehmens Sika (+1,9 Prozent), des Logistikers Kühne+Nagel (+1,4 Prozent) oder des Industriekonzerns ABB (+1,1 Prozent), die alle auch von positiven Analystenstudien profitieren konnten. Im Plus schlossen auch die Medizinaltechnik-Titel Straumann (+1,2 Prozent) und Sonova (+0,5 Prozent).
Mit Gewinnen gingen zudem die Pharmaschwergewichte Roche (+0,7 Prozent) und Novartis (+0,6 Prozent) aus dem Handel. Nach Roche kündigte am Donnerstag auch Novartis die Vorlage von Studiendaten zu neuen Krebsmedikamenten am US-Onkologiekongress ASCO sowie an der europäischen Hämatologie-Tagung EHA an. Leicht fester schlossen auch die Aktien des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (+0,2 Prozent).
Die Aktien des Lebensversicherers Swiss Life (+0,8 Prozent) beendeten den Handel freundlich, nachdem das Finanzunternehmen mit seinen Angaben zum Prämienvolumen im ersten Quartal die Erwartungen der Analysten leicht übertreffen konnte. Gleichzeitig kündigte Swiss Life die Akquisition eines Allfinanz-Vertriebs in Deutschland an, was für einen weiteren Anstieg bei den Gebührenerträgen sorgen soll.
Weniger gut schnitten die weiteren Versicherungstitel ab. Sowohl Zurich (-0,1 Prozent) wie auch HelvetiaBaloise (-1,8 Prozent) schlossen im Minus. Die Aktien des Rückversicherers Swiss (-3,2 Prozent) gingen gar als schwächste Bluechip-Werte aus dem Handel. Belastet wurden sie durch eine Abstufung auf «Sell» durch die Analysten der UBS.
Ihre Schweizer Börsenpremiere feierten die Papiere des niederländisch-schweizerischen Aroma-, Duftstoff- und Gesundheitskonzerns DSM Firmenich. Die bereits an der Euronext in Amsterdam gehandelten Titel seit Donnerstag auch an der SIX gehandelt. Sie gingen am Abend 66,83 Franken und damit mehr als 6 Prozent über ihrem Einstandskurs von 62,80 Franken aus dem Handel.
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(AWP)