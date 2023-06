Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem sehr ruhigen Handelstag tiefer geschlossen. "Nachdem vergangenen Freitag der grosse Eurex-Verfall für Aufschläge gesorgt hat, war die Stimmung am heutigen Handelstag ruhig und abwartend", kommentierte ein Marktteilnehmer. Selbst die anfänglich noch gut laufenden Finanztitel büssten - mit Ausnahme von UBS - am Nachmittag immer mehr an Wert ein und fielen schlussendlich in den negativen Bereich. Zugleich mangelte es an Impulsen aus dem US-Handel, weil der dortige Aktienmarkt wegen des Feiertages "Juneteenth", dem nationalen Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, geschlossen ist. Nach den Kursgewinnen der Vorwoche tue eine Atempause jedoch gut, so ein Händler.

19.06.2023 18:15