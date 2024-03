Für gute Stimmung bei den Investoren hatte zudem die US-Notenbank Fed am Mittwochabend gesorgt. An ihrer Sitzung beliess sie zwar erwartungsgemäss die Leitzinsen unverändert. Gleichzeitig stellten die Währungshüter aber Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht und erhöhten zudem ihre Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum. Analysten gingen weiterhin davon aus, dass der Senkungszyklus in den USA frühestens im Juni beginnen wird.