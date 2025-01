Insbesondere der überraschende Rückgang in der Kernrate liess die Märkte aufatmen, hiess es am Markt. Diejenigen, die Zinssenkungen in diesem Jahr durch die US-Notenbank schon abgeschrieben hatten, wurden auf dem völlig falschen Fuss erwischt, so ein Händler. Dennoch hat das Fed laut Marktbeobachtern keinen unmittelbaren Handlungsdruck. Das Augenmerk der US-Währungshüter dürfte derzeit vor allem auf der konjunkturellen Entwicklung liegen - gerade weil die Massnahmen der Trump-Administration noch nicht sicher absehbar sind, sagten Analysten. Der Empire State Index lag jedenfalls schon einmal deutlich unter den Erwartungen.