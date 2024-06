Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut nachgegeben. Nach einem freundlichen Vormittagshandel fiel der Leitindex SMI am Nachmittag zeitweise sogar wieder unter die Marke von 12'000 Punkten. Nachdem am Vormittag noch Aussagen über mögliche weitere EZB-Zinssenkungen des finnischen Notenbankpräsidenten Olli Rehn die Märkte gestützt hatten, ging es am Nachmittag bereits wieder abwärts.