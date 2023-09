Die Anleger hoffen nun darauf, dass eine gedämpfte Teuerung in den USA die amerikanische Notenbank Fed von einem weiteren Zinsschritt in der kommenden Woche abhalten wird. Da am Freitag auch noch der «Hexensabbat», also der grosse Verfallstermin an den Terminbörsen, anstehe, dürften grössere Kursbewegungen erst in der zweiten Wochenhälfte stattfinden: Die Anleger sollten «nun noch die letzten Sommertage geniessen», meinte ein Kommentator lakonisch.