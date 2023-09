Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach der starken Vorwoche den Rückwärtsgang eingelegt und deutlich tiefer geschlossen. Die Anleger hielten sich im aktuellen Umfeld zurück, hiess es in Börsenkreisen. Grund dafür sind die diese Woche anstehenden Notenbank-Entscheide, vor denen man in Deckung gehe. Nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag entscheiden unter anderen am Mittwochabend die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB), ob sie den Leitzins erneut anheben.

18.09.2023 18:15